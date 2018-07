L’Agence Française de la Biodiversité s’installe à Cayenne

La ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ESRI), Frédérique Vidal, le secrétaire d’Etat au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Sébastien Lecornu en présence de nombreux officiels dont le député Lénaïck Adam, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, et le Préfet de Région Patrice Faure ont officiellement installé l’antenne guyanaise de l’Agence Française de la Biodiversité dans ses locaux de la place de Grenoble à Cayenne hier dans la soirée.

Cette agence a pour vocation la valorisation économique de la biodiversité. C’est « la première fois qu’un service national va être positionné dans un territoire d’outre-mer », s’est félicité le secrétaire d’Etat. Et pour cause, la Guyane est l’un des territoires les plus riches en biodiversité.

La convention de préfiguration de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) signée, il reste encore à l’agence à définir ses statuts et son mode de gouvernance.

« Nous nous donnons un an pour faire sortir cette agence », a déclaré le président de l’Agence Française pour la Biodiversité, Christophe Aubel.

L’Agence est actuellement en phase de recrutement.