La santé, « tous concernés »

La Guyane est profondément inégalitaire et ne se porte pas au mieux de sa forme. Les « 1es assises de la santé » ont donné le pouls de l’écœurement et de la fatigue que ressentent de nombreux professionnels de la santé et citoyens face aux « discours » permanents et aux iniquités dans l’accès aux soins. Malgré de beaux exemples de réussite, la situation traduit la difficulté collective à se maintenir en bonne santé et révèle aussi la complexité de la tâche. Vagues de suicides en pays amérindiens, dépassement du seuil de « légionnelles » dans le réseau hydrique de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes…