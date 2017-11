Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida célébrée comme chaque année le 1er décembre, de nombreuses actions sont organisées demain vendredi en Guyane.

Ces actions sont organisées par les acteurs locaux du VIH et orchestrées par la Coordination régionale de la lutte contre le VIH/Sida (COREVIH) de la Guyane en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui souhaitent « faire rentrer dans les mœurs l’importance de la démarche de dépistage dans le but de réduire l’évolution de l’épidémie ».

La Guyane est en effet particulièrement touchée par cette épidémie dont « la prévalence (…) dépasse les 1 % », alors que comme dans les pays de la Caraïbe la transmission du virus est ici « principalement hétérosexuelle ».

En outre, en Guyane « plus de 2000 personnes VIH sont suivies médicalement et socialement mais des centaines de personnes ignorent encore qu’elles sont porteuses du VIH » et par ailleurs « un tiers des dépistages ont lieu à un stade tardif de l’infection », d’où notamment la recommandation d’effectuer « 1 dépistage par an à tout individu sexuellement actif ».

Le programme complet des actions organisées en Guyane ce vendredi 1er décembre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida est à retrouver sur le site de l’ARS: https://www.guyane.ars.sante.fr/

On peut également retrouver sur le site de l’ARS le dernier point épidémiologique relatif à l’infection par le VIH et aux infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes en France, réalisé par Santé publique France, l’agence nationale de santé publique.