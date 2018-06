Des animations sont proposées vendredi et samedi prochains sur les plages de Cayenne et Montjoly à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan célébrée chaque année le 8 juin.

Lancée en 1992 à l’issue du premier Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, la Journée Mondiale de l’Océan vise à sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources et à encourager l’adoption de « comportements durables » individuels et collectifs.

Les 8 et 9 juin des animations sur les plages de Cayenne et Rémire-Montjoly sont organisées par le collectif BAM ! (Bouteille A la Mer !), l’association OSL (Ocean Science Logistic), la SEPANGUY (Société d’Etude, de Protection et d’Animation de la Nature en Guyane), l’APCAT (Association des Pratiquants du Catamaran) et le LEEISA (Laboratoire Ecologie, Evolution, Interactions des Systèmes Amazoniens) associant le CNRS, l’Université de Guyane et l’Ifremer.