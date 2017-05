Le handicap infantile en débat

Troisième débat public «le handicap infantile en Guyane» de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) pour identifier les besoins et les offres, se lance auprès des acteurs professionnel du handicap infantile. 900 professionnels recensés recevront un questionnaire en 7 volets et des rencontres avec le public sous forme de mini-débats se tiendront sur le territoire guyanais. A l’issu, un grand débat se tiendra le 16 novembre à Cayenne et la remise du rapport final est planifiée fin 2017.

Au tour du handicap infantile

Après les « Conduites addictives et comportements transgressifs chez les jeunes: pourquoi ? » en 2013 et « Autour de la grossesse, parlons santé » en 2014, «le Handicap en question» est le troisième débat public organisé en Guyane de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), instance consultative qui concourt à la politique régionale de santé.

«Pour la 3ème édition de débat public, la CRSA s’est positionnée sur le handicap chez les enfants de 0 à ans, avec une question : « Comment améliorer le dépistage, le diagnostic et l’accompagnement précoce chez ce public ? ». L’objectif est d’identifier les caractéristiques locales en matière d’offres et de besoins pour construire une organisation lisible sur le territoire, en favorisant l’accès aux dispositifs et en mobilisant les acteurs» a expliqué la CRAS qui présentait le lancement ce mercredi matin lors d’une conférence de presse de lancement.

Priorité de santé depuis la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005, le handicap est encore très mal appréhendé même si les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) se sont créées. Et les obstacles structurels, administratifs, politiques et financiers sont légion.

«Il existe notamment un déficit de professionnels spécialisés dans le repérage, le dépistage et le diagnostic du handicap. Le champ du handicap subit également les contraintes du contexte local tel que l’on l’a présenté récemment : des freins à’accè aux soins et à’éducation. De plus, peu d’informations sont accessibles pour apprécier les besoins et les confronter aux réponses existantes» déplore l’organisateur du débat, l’Observatoire régional de la Santé de Guyane – Centre de Ressources de l’Information Sanitaire et Médico-Sociale (ORSG- CRISMS), agence de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)