«La Guyane reste très attractive pour les orpailleurs illégaux»

Si la création du Parc amazonien, établissement public d’Etat, a permis de créer du lien au sein de la partie Sud de la Guyane, de promouvoir la recherche scientifique ou d’accompagner le développement local et durable, la question de l’orpaillage illégal sur sa zone d’adhésion continue en revanche à être problématique. Dix ans après la création, le 27 février 2007, du Parc amazonien, le «bilan et les perspectives» de ses missions de connaissance, de préservation et de valorisation des patrimoines naturels et culturels, d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et d’accompagnement des collectivités dans le développement durable ont été présentés…