« Guyanais unis pour le climat »

Un « rassemblement citoyen » est organisé samedi 13 octobre au marché de Cayenne dans le cadre du mouvement européen « Unis pour le climat ».

« Parce que la Guyane est un puits de carbone important mais que nous vivons dans un système en contradiction avec un mode de vie durable, parce que la Guyane a une biodiversité exceptionnelle mais fragile et menacée par des projets qui n’ont plus lieu d’être, parce que la Guyane est le territoire de tous les possibles, parce que les Guyanais ont su montrer leur détermination lors des événements #Noubonkesa 2017, parce qu’#IlEstEncoreTemps de freiner le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, parce qu’il est important de montrer à nos élus et nos dirigeants que nous exigeons des actions en faveur de l’environnement et des Guyanais, rejoignons le mouvement européen #unispourleclimat ».