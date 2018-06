Forum sur la crise du CHAR

Le Parti Socialiste Guyanais organise un forum sur la crise que traverse actuellement le Centre Hospitalier Andrée Rosemond (CHAR), le 2 juin à la Chambre de Commerce et d’Industrie à Cayenne.

Cette initiative s’inscrit « dans la perspective de porter au gouvernement sous la forme d’une pétition les revendications de la population pour une égalité de traitement en matière de santé » indique le Parti Socialiste Guyanais.

« A cet effet, en invitant à ce grand cercle de parole la population, les maires et les parlementaires, plusieurs intervenants acteurs de la santé et un invité prestige, le docteur Rollin Bellony, nous permettront de comprendre les causes de ces crises récurrentes et les pistes de solutions possibles eu égard à nos contraintes et caractéristiques particulières » précise la formation politique fondée par Justin Catayée.

Le docteur Rollin Bellony, praticien hospitalier guyanais, a donné récemment une conférence sur les perspectives du système de santé en Guyane (Guyaweb du 09/05/2018) et dans le cadre du forum organisé par le PSG samedi prochain il évoquera notamment la coopération inter-frontalière.

Dans le cadre de ce forum sont également prévues l’intervention de l’Association Santé et Respect des Droits pour Tous et celle de Patricia Saïd, militante syndicale de l’Union des Travailleurs Guyanais « engagée dans la lutte depuis 37 ans pour une santé publique de qualité en Guyane ».

Très présent en ce moment dans l’actualité à la rubrique faits divers (Guyaweb du 28/05/2018), le PSG organise ce forum à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane dont la présidente Carine Sinaï est aussi la suppléante du député Gabriel Serville, réélu en juin 2017 avec le soutien du parti qu’il a ensuite quitté au mois d’août dernier.