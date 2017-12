La forêt guyanaise face au changement climatique

Des manchots empereurs sur la banquise des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) jusqu’aux animaux de la forêt amazonienne, en passant par les mousses et fougères des Hauts de l’île de la Réunion, elles sont nombreuses les « sentinelles du changement climatique » dans l’Outre-mer. Nombreuses, identifiées, suivies année après année par des scientifiques mais pas moins en danger. « Nous suivons la population de manchots empereurs dans les Taaf depuis 1952 et les projections de population si l’on suit les différents scénarios du réchauffement climatique vont jusqu’à 80% de diminution des effectifs à 100 ans », s’inquiétait ainsi Christophe Barraud, directeur de recherche…