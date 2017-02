Les dommages miniers seront-ils reconnus par le Parlement ?

La proposition de loi visant à réformer le code minier a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 25 janvier, « mais il y a peu de chances que le texte soit définitivement adopté par le Parlement car la session parlementaire se termine dans moins d’un mois, et il n’a même pas encore été inscrit à l’ordre du jour du Sénat » reproche Juliette Renaud, chargée de campagne sur les Industries extractives et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises à la fédération environnementaliste française « Les Amis de la Terre ». « Concernant la responsabilité des opérateurs miniers, plusieurs dispositions ont été…