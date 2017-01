Des propositions pour le code minier

Mardi, la commission du développement durable entamera son examen d’un nouveau code minier. Hélène Sirder rappelle qu’elle veut que la collectivité ait les pleins pouvoir décisionnels en matière minière. Elle refuse cependant que la société civile participe au processus décisionnel. A Cayenne, comme à l’Assemblée nationale d’ailleurs, on fait une nouvelle fois preuve de protectionnisme minier. Ce que reprochent le CCPAB, Guyane Écologie, Ingénieurs sans frontières et Maiouri nature. Les 17 et 18 janvier 2017, la commission du développement durable de l’Assemblée nationale examinera la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l’environnement. Celle-ci sera ensuite…