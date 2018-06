A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, une (re)découverte des Sentiers de Lamirande de la Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury est organisée ce samedi 2 juin de 9h à 16h.

Cette manifestation gratuite et ouverte à tous est proposée par la SEPANGUY (Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Guyane) et l’ONF (Office National des Forêts) en partenariat avec la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et la mairie de Matoury.

Tout au long de cette journée dans « la forêt la plus préservée de l’Ile de Cayenne » et « la plus grande réserve péri-urbaine » française, les agents de la Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury et les animateurs de la SEPANGUY organiseront des visites guidées, des jeux de piste et des animations sur la biodiversité, l’eau, les déchets.