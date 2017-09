Un débat public sur la Montagne d’or « début 2018 »

Le 7 septembre dernier, la Commission nationale du débat public (CNDP) a décidé de l’organisation d’une grande discussion autour du projet minier La Montagne d’or. Il s’agit d’une première : le collectif « Or de question » – qui milite contre le projet minier localisé dans la région de Saint-Laurent du Maroni – n’avait pas obtenu gain de cause jusqu’ici. C’est l’association France nature environnement (FNE) qui a obtenu la semaine dernière à Paris la tenue d’un débat public auprès de la CNDP. Cette dernière, saisie par l’ONG environnementale a estimé que « les enjeux économiques, sociaux et environnementaux du projet et son impact…