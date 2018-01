Cyclones : le rôle du changement climatique

Après les ouragans meurtriers d’Irma et Maria, dans les Antilles – et alors que le cyclone Berguitta concerne ces jours-ci un autre Dom, La Réunion – les députés ont voulu faire le point sur « le rôle du changement climatique dans les phénomènes extrêmes ». Une mission d’information, dont la rapporteure est Maïna Sage, députée (Constructifs) de Polynésie, a reçu jeudi 18 janvier des scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat (GIEC). Et leurs conclusions ne sont pas rassurantes : en substance, les experts ont prévenu les députés qu’à cause du réchauffement climatique, la montée des eaux et l’acidification…