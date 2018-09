Crise de l’eau à Sinnamary : les premiers tests « négatifs »

Depuis une semaine, les 1500 habitants de la commune de Sinnamary, ont reçu l’interdiction de consommer de l’eau du robinet, par l’Agence régionale de Santé (ARS) et la mairie de Sinnamary. En effet le jeudi 20 septembre des poissons morts ont été retrouvés à proximité du point de captage d’eau de la crique Yiyi. Hier les premiers résultats ont révélé que “les paramètres physico-chimiques mesurés par l’Institut Pasteur sont dans les valeurs normales pour une eau brute destinée à la consommation. »

Par ailleurs la mairie de Sinnamary a également reçu les premiers résultats du laboratoire Biotox de Nancy. Les premiers tests sont négatifs au “cyanures, arsenic, ammonium, détergents, phosphates, phénols, COV, métaux toxiques (dont cyanure), pesticides (sur une liste de 80 pesticides) et sur des tests de toxicité globale sur bactéries (microtox)” a informé la directrice de la communication de Sinnamary, Emmanuelle Gaydu à Guyaweb.

En revanche il reste des « tests en cours » à savoir sur les tests “éco toxicologiques complémentaires, sur une liste à nouveau de 300 autres pesticides, sur la roténone, sur les « ates » (chlorates, perchlorates, etc), sur les toxiques de guerre et des tests de toxicité sur des souris » a indiqué la mairie de Sinnamary.

“Sachant qu’il reste encore de nombreux tests à réaliser M. Le Maire insiste sur la prudence à avoir vis-à-vis des ces premiers résultat” et « rappelle à la population que l’eau du robinet est toujours impropre à la consommation. Le principe de précaution et les recommandations en situation de crise sont donc maintenus jusqu’à ce que tous les voyants soient au vert” prévient la directrice de la communication.

“Une expertise complémentaire sur site avec des prélèvements de poissons par le laboratoire Hydreco” a été demandé par “le service du Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysage de la DEAL” nous a encore indiqué Emmanuelle Gaydu.

Pour faire face à cette crise inédite, la commune de Sinnamary et la Société guyanaise des eaux ont installé trois citernes d’eau potable. « L’avitaillement journalier public s’effectuera en libre-service de 7h à 10h et de 18h à 20h depuis les installations SGDE situées sur la plateforme face à la mairie et sur la placette communale » En complément, “de petites citernes ont été installées directement dans les établissements scolaires pour les scolaires.”

Selon l’ARS, “la totalité des résultats » sera connu « au plus tard samedi matin” a précisé la mairie de Sinnamary.