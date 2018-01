Conférence sur les plantes alimentaires non conventionnelles

Moringa, pourpier, jicama, salade soldat, tomate d’Amazonie, bichoyak, hoffe…toutes ces plantes alimentaires non conventionnelles (PANC’s) font l’objet d’une conférence organisée par la Direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DAAF), ce mardi de 18h30 à 21h à la CTG, en présence de Valdely Kinupp, biologiste et professeur de botanique à l’Université Fédérale d’Amazonas de Manaus (UFAM), auteur d’un ouvrage sur les PANC’s, « Guide d’identification, aspects nutritionnels et recettes ».

« Réhabiliter et faire découvrir des plantes sauvages comestibles, oubliées ou peu consommées, ayant des qualités nutritives remarquables » sont les objectifs de cette conférence à destination du grand public qui clôture le séminaire réservé aux professionnels dédié aux plantes alimentaires non conventionnelles.

« Le nombre de plantes entrant dans la composition de nos repas ne cesse de diminuer et dans le même temps la qualité nutritionnelle de nos aliments se dégrade, tout comme la santé des populations (surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires, etc.…). Pourtant il existe de nombreuses plantes alimentaires non conventionnelles, aux qualités multiples : rusticité, richesse en éléments nutritifs, disponibilité, présentant une diversité gustative et gastronomique ‘naturelle’ (sauvages ou cultivées sans intrants du fait de leur rusticité), adaptées à divers milieux (important en ces temps de réchauffement planétaire) » explique la DAAF.