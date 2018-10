Café des Sciences sur les cétacés de Guyane

Cette manifestation proposée par La Canopée des Sciences et l’association OSL aura lieu le mardi 16 septembre au Café de la Gare à Cayenne.

« Que savons-nous des espèces de cétacés vivant au large de la Guyane et du plateau des Guyanes? Combien fréquentent nos eaux, et comment ? Dans le contexte de l’exploration pétrolière « offshore » en Guyane et dans les pays voisins, quels sont les impacts de ces activités sur les populations de cétacés dans notre région? »

L’association OSL (Océan Science & Logistique) a lancé le projet « Etude des cétacés au large de la Guyane par des campagnes en mer » qui s’appuie sur « l’observation visuelle et l’acoustique, sur plus de 12 000 km d’itinéraire au large de nos côtes, sur des fonds allant de 100 m à 3000 m ».

Les premiers résultats, les enjeux et la suite du projet – un suivi acoustique des populations du large – seront présentés lors de ce Café des Sciences de rentrée.