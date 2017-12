Art Happening anti-plastique en milieu marin

Cet événement initié par le collectif Bam ! (Bouteille à la mer) est un « happening » urbain de sensibilisation du grand public à la problématique du plastique en milieu océanique. Il se déroulera ce samedi à partir de 9h, place des Amandiers à Cayenne. Son objectif est de « heurter le regard et inviter les passants à prendre conscience de l’action dévastatrice de ces déchets sur le milieu, par la lecture de panneaux informatifs disposés sur le site ».

« Le collectif BAM ! a pour habitude d’organiser des Mayouris de nettoyage de plage associés à des actions pédagogiques. Mais faire disparaître le plastique des plages ne résout en rien le problème et les déchets reviennent systématiquement polluer le littoral, faute de prise de conscience des usagers des lieux » souligne Bam !

Pour cette opération qui se veut « artistique » et « visuelle » et dans le but de toucher le regard des promeneurs fréquentant la plage et la place des Amandiers, le collectif Bam ! informe qu’il ne va « pas faire disparaître les déchets mais au contraire les mettre sous les yeux du public. «

L’évènement se déroule de 9h à midi, ce samedi 16 décembre. Bam ! invite la population à venir « prêter main forte pour réaliser une ligne de déchets qui s’étendra le long de la plage et de la place. »

Le samedi soir, de 17h30 à 19h30, un stand d’information BAM ! sera installé sur la terrasse de l’hôtel des Amandiers. Au programme, la découverte du plastique fragmenté dans l’oculaire du microscope de Georges Grepin, fondateur d’OSL, scientifique reconnu pour ses travaux sur les effets de la pollution plastique en milieu océanique (7ème continent).

Pour l’accompagner, l’association « Zéro déchets Guyane » s’attèlera à expliquer comment consommer mieux et moins cher tout en faisant fondre le contenu de votre poubelle !