Après Nouméa, la CTG se dit favorable aux lâchers de moustiques infectés

Suite à la résistance des moustiques à l’insecticide le plus pulvérisé en Guyane, et à l’usage controversé de la chimie pour lutter contre la dengue, le chikungunya et le Zika, les autorités, dont la CTG, et les scientifiques engagent sérieusement des travaux pour trouver des méthodes alternatives. A l’instar de Nouméa, la collectivité territoriale de Guyane apporte son soutien aux travaux sur la « faisabilité » de lâchers de moustiques infectés par une bactérie. La CTG vient d’annoncer qu’elle allait suivre l’avis du 7 novembre, de l’agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces démoustiqués (Adege). L’Adege a…