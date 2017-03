Amérindiens de Guyane : l’Etat épinglé par la Commission des Droits de l’Homme

Dans un avis sur la place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins du 23 février, la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) s’intéresse à la situation des Amérindiens de Guyane. Elle y dresse un état des lieux inquiétant : « les violations des droits fondamentaux des Amérindiens de Guyane sont multiples : l’effectivité de bon nombre de leurs droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels n’est pas assurée » ; et énonce 16 recommandations. La CNCDH balaie les différents domaines dans lesquels les autorités publiques pourraient agir afin de promouvoir une égalité plus réelle entre Autochtones et non-autochtones. « Enseignement selon…