“4 tonnes de déchets” récoltés durant le Mayouri plage

La deuxième édition du salon éco-citoyen “Green Days” s’est clôturée ce dimanche par un Mayouri plage et a rassemblé près d’un millier de personnes selon l’organisateur. « 4 tonnes de déchets » ont été récoltées sur plusieurs sites, de la Charbonnière à Saint-Laurent du Maroni à la Crique Patate à Montsinéry en passant par les Salines à Rémire-Montjoly. Et la suite de l’opération Mayouri continue: début décembre sera organisée une rencontre entre les associations et les décideurs pour établir un plan d’actions de sensibilisation.

C’est sans aucun doute l’action phare des Green Days organisés par l’agence Green Agency: le Mayouri géant, qui consiste en un ramassage de déchets en simultané sur plusieurs sites de Guyane. Cette année, le Mayouri géant était localisé à la plage de la Charbonnière à Saint-Laurent, à la plage de la Cocoteraie à Kourou, à la Crique Patate à Montsinery, à la plage de Zéphyr à Cayenne, à la plage de Gosselin à Rémire, aux Salines à Montjoly et aux chutes de Fourgassier à Roura.

“Près de 1000 personnes étaient sur les sites. La fréquentation a été importante sur des sites comme la plage de Gosselin, la plage de Zéphyr et celle de la Charbonnière, mais moins sur les sites excentrés comme la crique Patate ou Fourgassieé” nous a déclaré Mathieu Barre, organisateur des Green Days, également gérant de The Island, un espace de coworking à Cayenne.

“On est pas loin de 4 tonnes de déchets récupérés, 2/4 de verres, ¼ de recyclables et ¼ de non recyclables” ont été ramassés sur les différents sites et transférés à la CACL, l’un des partenaires officiels de l’opération Green Days.

“L’année dernière, il y avait 3,2 tonnes” mais il y avait moins de sites.

Ce nettoyage en simultané s’est fait sous la houlette de différents référents tels que Les Grands-frères de la Crique, Sea Shepperd, Guyane propre, Bam, et d’autres.

“Chaque asso’ a une plage référence avec un parrain qui accueille les participants et un superviseur de l’organisation qui gère le matériel comme les gants, les sacs, etc..” a précisé Mathieu Barre à Guyaweb.

Vers une suite de l’opération Mayouri

“Début décembre, on va lancer une rencontre avec les élus, la CACL, la CCOG, la police, les associations de protection de l’environnement, pour établir un plan d’actions qui sera de la sensibilisation sur le terrain, la mise en place de structures pérennes aux bords des plages comme des poubelles, de la signalétique, etc..(…). Des actions répressives seront aussi envisagées” a annoncé l’organisateur du Mayouri plage à Guyaweb.

“Il y a cette volonté des associations et des politiques de coordonner les choses et de passer à l’action”, a-t-il-ajouté. “L’année prochaine, le projet sera la mise en place de jardins urbains” nous a-t-il aussi dévoilé. Un concept en vogue d’espace vert cultivé et animé par les habitants qui se développe dans les grandes cités et notamment sur les toits de Paris.