166 espèces de la faune de Guyane sont menacées

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) viennent de publier la « Liste rouge des espèces menacées », qui fait le bilan des menaces pesant sur les espèces de la faune et de la flore dans l’Hexagone et en Outre-mer.

Cette liste qui met en évidence « les principales pressions pesant sur la faune et ses habitats naturels » a été dressée par le Comité français de l’UICN et le MNHN en collaboration avec de nombreuses organisations et avec le soutien la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guyane.

Le risque de disparition de chacune des 1500 espèces de faune vertébrée que compte la Guyane a été analysé dans le cadre de cette Liste rouge qui montre que 166 espèces y sont menacées, comme le lamantin et la loutre géante classés « en danger » ou la tortue verte et la tortue luth classées « vulnérables ».

La Liste rouge fournit « une base scientifique de référence pour orienter les stratégies de conservation » et devrait permettre de « concilier les importants enjeux de développement en Guyane avec la préservation de son exceptionnelle biodiversité ».

La « Liste rouge des espèces menacées en France – Faune vertébrée de Guyane » peut être consultée ici.