Primaire PS : un duel Hamon-Valls

Selon les résultats partiels, sur près d’un million de bulletins dépouillés, Benoit Hamon (PS), le frondeur, ancien ministre de l’Education, est arrivé en tête du premier tour de la primaire socialiste de la Belle Alliance avec 36,12 %, des votes devant Manuel Valls (PS), défenseur du bilan du quinquennat, ancien premier ministre, qui obtient 31,24 %.

Largement distancé, Arnaud Montebourg (PS), autre frondeur, ancien ministre du Redressement productif, termine troisième de cette primaire avec 18 % et appelle à voter pour Benoit Hamon pour le second tour qui se déroulera dimanche prochain, 29 janvier.

Le président de la Haute autorité de la primaire à gauche a annoncé que la participation s’est située entre «1,5 millions et 2 millions de votants» dans les 3090 bureaux de votes. Malgré la satisfaction affichée par Jean-Christophe Cambadélis ,premier secrétaire du Parti socialiste, d’avoir « réussi ce premier tour » , le résultat de la participation est décevant, en deçà du 1er tour de la primaire socialiste de 2011 (2,7 millions) et très loin derrière celui de la primaire de la droite en novembre dernier (4,4 millions).

Eliminé de cette primaire socialiste, Vincent Peillon, ancien ministre de l’Education, obtient 6,8% des voix et n’a choisi aucun candidat pour le second tour. François de Rugy (du parti Ecologiste !) récolte 3,8 % et demande à rencontrer Hamon et Valls. Sylvia Pinel (Parti radical de gauche) recueille 2% et appelle à voter Manuel Valls. Quant à Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate) il termine bon dernier avec 1%.

Déclaration de Benoît Hamon, le vainqueur du premier tour