Macron et Le Pen en tête

Selon des résultats nationaux encore partiels et provisoires, Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent en tête du premier tour de l’élection présidentielle et se qualifient pour le second tour.

Le premier tour de l’élection présidentielle s’est déroulé ce dimanche 23 avril dans l’Hexagone et hier samedi 22 avril en Guyane comme dans la plupart des autres territoires d’Outre-mer et certains pays étrangers.

Les onze candidats en lice étaient Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jacques Cheminade, Jean Lasalle, Jean-Luc Mélenchon, Francois Asselineau et François Fillon.

47 millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales étaient appelés à voter dans quelque 67 000 bureaux de vote.

Le taux de participation a été de près de 80%.

En Guyane, 92 935 électeurs inscrits sur les listes électorales étaient appelés à voter samedi 22 avril dans 115 bureaux de vote et le taux de participation a été de 34,35 %.

Le second tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 7 mai.