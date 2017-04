Percée du FN en Outre-mer

Le Front National, qualifié pour le second tour de l’élection présidentielle, fait une percée historique en Outre-mer où il caracole en tête devant La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et où il améliore nettement ses résultats de 2012. Avec 21,53 % des suffrages exprimés, Marine Le Pen obtient le deuxième meilleur score du premier tour de l’élection présidentielle de 2017 et pour la deuxième fois dans l’histoire de son parti elle qualifie le Front National au second tour d’une élection présidentielle. Au second tour le 7 mai prochain la présidente et candidate du Front National Marine Le Pen affrontera Emmanuel Macron (En marche !) arrivé…