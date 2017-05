Les Outre-mer en marche !

Emmanuel Macron, 39 ans, fondateur d’En Marche ! , devient le plus jeune et le huitième président de la Ve République. Au second tour de l’élection présidentielle, dimanche 7 mai, il a battu sans appel la candidate du Front National Marine Le Pen.

Selon les résultats provisoires communiqués par le ministère de l’Intérieur, Emmanuel Macron obtient 65,8% contre 35,2 % pour Marine Le Pen qui a appelé à construire «une nouvelle force politique».

Si Emmanuel Macron remporte nettement le scrutin, il faut néanmoins souligner le fort taux d’abstention qui s’établit autour de 25 %, en hausse par rapport au premier tour (22 %).

Au Carrousel du Louvre où il a célébré sa victoire avec quelques milliers de sympathisants, Emmanuel Macron a déclaré qu’ «une nouvelle page s’ouvre» et il a appelé à la constitution d’une « majorité de changement » lors des élections législatives des 11 et 18 juin prochain.

Emmanuel Macron succède à François Hollande (2012-2017) dont il a été le ministre de l’Economie et son investiture se déroulera le dimanche 14 mai.

Les résultats par départements et collectivités (cliquez sur la flèche)

En Outre-mer le choix des électeurs s’est porté très largement sur le candidat d’En Marche ! alors qu’au premier tour la candidate du Front National était arrivée en tête devant le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Malgré la large victoire de ce dernier dans les Outre-mer avec 65,34 %, il faut souligner le fort taux d’abstention qui est de 48,69 %.

En Guyane le candidat d’En marche ! remporte le scrutin avec 64,89 % contre 35,11% pour Marine Le Pen et l’abstention atteint un record avec un taux de 58,07%. Macron arrive en tête dans 21 des 22 communes de Guyane, Le Pen ne l’emportant qu’à… Ouanary (Guyaweb du 7 mai). Guyane Rassemblement – parti majoritaire à la CTG et dont la plupart des conseillers territoriaux a parrainé Emmanuel Macron – a salué «cette victoire très forte, aussi bien pour la démocratie, pour la République et pour l’Europe, que bien entendu pour la Guyane tant les espérances sont profondes suite au mouvement que nous avons connu lors du premier trimestre 2017.»

En Guadeloupe le candidat d’En marche l’emporte avec 75,13 % contre 24,87% pour la candidate du Front National. L’abstention est de 50,77% et le taux de participation est de 49,23 %.

En Martinique le candidat d’En marche arrive en tête avec 77,55 % contre 22,45% pour la candidate du Front National. L’abstention est de 49,74% et le taux de participation est de 50,26%.

A la Réunion le candidat d’En marche l’emporte avec 60,26% contre 39,74% pour la candidate du Front National. L’abstention est de 37,09% et le taux de participation est de 62,91%.

A Mayotte Le candidat d’En marche arrive en tête avec 57,15 % contre 42,85% pour la candidate du Front National. L’abstention est de 54,25% et le taux de participation est de 45,75%.

A Saint-Pierre et Miquelon, le candidat d’En marche arrive en tête avec 63,29% contre 36,71% pour la candidate du Front National. L’abstention est de 44,01% et le taux de participation est de 55,99%.

A Saint-Martin et Saint-Barthelemy, le candidat d’En marche arrive en tête avec 65,03% contre 34,97% pour la candidate du Front National . L’abstention est de 64,66% et le taux de participation est de 35,34%.

En Nouvelle-Calédonie, le candidat d’En marche arrive de peu en tête avec 52,57% contre 47,43% pour la candidate du Front National. L’abstention est de 47,19% et le taux de participation est de 52,81%.

A Wallis et Futuna, le candidat d’En marche fait son plus gros score dans les Outre-mer avec 79,14 % contre 20,86% pour la candidate du Front National. L’abstention est la plus faible des Outre-mer avec 27,99 % et le taux de participation s’est élevé à 72,01%.

En Polynésie Française, Emmanuel Macron remporte le scrutin avec 58,39% contre 41,61 % pour Marine Le Pen. L’abstention est de 53,11% et le taux de participation est de 46,89%.