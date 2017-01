Large victoire de Benoît Hamon

Benoit Hamon a confirmé son excellent résultat du premier tour en remportant face à Manuel Valls le second tour de la primaire socialiste qui s’est déroulé ce dimanche 29 janvier.

Arrivé en tête du premier tour avec 36 % des voix, Benoit Hamon qui avait reçu le soutien d’Arnaud Montebourg (17,5 %) et qui signe pour un « futur désirable » et veut « le rassemblement de la gauche autour du progrès social, de la transition écologique, du renouveau démocratique » sera le candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle.

Avec près de 59% des suffrages, Benoît Hamon, député des Yvelines, ancien ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire puis ministre de l’Education, frondeur exclu du Gouvernement en 2014, tient sa revanche en remportant largement le second tour de la primaire socialiste face à l’ancien premier ministre Manuel Valls (41,35%) qui paie le bilan critiqué du quinquennat de François Hollande.

Dans son discours de victoire Benoît Hamon a indiqué qu’il veut rassembler les socialistes et il proposera dès lundi de rencontrer Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, respectivement candidats de la gauche radicale et de la gauche écologiste, pour leur proposer de construire une majorité gouvernementale.

Selon les résultats partiels communiqués par la Haute autorité de la primaire citoyenne, la participation au second tour de la primaire socialiste est en hausse avec 1.101.180 votants sur 4.322 bureaux dépouillés.

En Guyane près de 600 personnes ont voté. « Le scrutin du second tour, opposant Benoît HAMON à Manuel VALLS, donne ce dernier gagnant, en Guyane, avec 53,19 % des bulletins et 278 suffrages exprimés selon les résultats encore provisoires, en faveur du vainqueur national, B. Hamon » a indiqué par voie de presse la Fédération Guyane du Parti socialiste qui « se réjouit de la hausse de la participation au vote du second tour des primaires citoyennes en Guyane.»



Après la primaire de la droite et du centre dont le candidat officiel est Francois Fillon inquiété après les révélations du Canard Enchaîné sur les emplois présumés fictifs de sa femme Penelope Fillon, Benoit Hamon devient le candidat officiel du Parti socialiste à l’élection présidentielle dont les deux tours auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017.



Hamon veut proposer à Jadot et Mélenchon de « former une majorité gouvernementale »