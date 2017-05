L’abstention, le vote blanc et nul décodés

Contrairement au premier tour de la présidentielle, le vote blanc l’une des consignes de vote donnée lors de la crise sociale, n’a pas été aussi massif au second tour en Guyane. Néanmoins cumulés aux votes nuls et à l’abstention, ils devancent les candidats, Emmanuel Macron élu président avec 66,1% et Marine Le Pen recueillant 33,9%. L’abstention très forte Au regard des résultats officiels publiés sur le site dédié du ministère de l’Intérieur, avec 53572 abstentionnistes sur 92 252 inscrits, l’abstention en Guyane est de 58,07 %. C’est le deuxième taux le plus élevé dans les Outre-mer pour ce second tour après Saint-Martin/Saint-Barthélémy (64,66%)….