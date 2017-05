Edouard Philippe (LR) nommé Premier ministre

Huit jours après l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République et au lendemain de son investiture, le nom du nouveau chef du gouvernement a été annoncé par le nouveau secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler avec beaucoup de retard ce lundi en début d’après-midi à Paris.

Il est le nouveau locataire de Matignon: Edouard Philippe, 46 ans, député-maire Les Républicains du Havre, co-directeur de campagne d’Alain Juppé durant la primaire de la droite et du centre, sera à la tête du gouvernement. Après avoir affaibli la gauche et en particulier le Parti socialiste, la stratégie d’Emmanuel Macron de fissurer l’unité de la droite est en marche pour «recomposer la vie politique».

Avec en ligne de mire les élections législatives des 10 et 17 juin prochains qui vont renouveler le Parlement, la nomination du nouveau chef du gouvernement issu du parti Les Républicains – et épinglé par Médiapart – est un signal fort pour ratisser le plus de voix à droite dans le camp des juppéistes au profit du mouvement la République en Marche (LREM) du président Emmanuel Macron.

La nomination d’Edouard Philippe a provoqué plusieurs déclarations dont celle de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. « Macron a pris le contrôle de toute la classe politique du pays, la droite vient d’être annexée avec la nomination d’Edouard Philippe ». « Il ne reste qu’une force d’opposition, la France Insoumise » a déclaré Jean-Luc Mélenchon qui appelle à ne pas «donner les pleins pouvoirs à M. Macron et à son Premier ministre» et ajoute qu’ «une cohabitation est nécessaire».

La passation de pouvoir entre le Premier ministre sortant Bernard Cazeneuve et Edouard Philippe est en cours. La composition du gouvernement d’Edouard Philippe sera connue demain mardi et le premier Conseil des ministres de l’ère Macron se déroulera mercredi 17 mai.