«Notre voix est celle de la population»

Alors que demain se réunit le Congrès des élus qui lancera les Etats Généraux de Guyane, le collectif Pou Lagwyian Dékolé lance un appel à la population pour qu’elle «s’empare de ces enjeux et du Projet Guyane». A la veille du Congrès des élus, instance de concertation, d’échanges et de propositions qui réunira les conseillers territoriaux, les maires et les parlementaires, le noyau dur du Kollectif Pou Lagwyian Dékolé (KPLD) – Davy Rimane, Manuel Jean-Baptiste, Jemetree Guard et Olivier Goudet – tenait un point-presse ce vendredi matin pour exprimer ses attentes, en présence notamment de plusieurs membres de l’Union des Travailleurs Guyanais…