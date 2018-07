Des ministres en Guyane sur fond d’affaire Benalla

Mardi 23 juillet Entretiens avec le maire de Cayenne, puis le président de la Collectivité Territoriale de Guyane

Présentation de l’Université de Guyane

Participation de la Ministre à une Commission d’Affectation dans l’Enseignement Supérieur (CAES) dans le cadre de Parcoursup Mardi 24 juillet Visite de la station de recherche des Nouragues sur l’étude de la biodiversité amazonienne

Visite des installations Inselberg et discussions autour des enjeux de la recherche et de la conservation de la réserve naturelle

Visite sur le site de la future station de recherche du CNRS dans l’Ouest guyanais à Awala-Yalimapo

Visite du littoral : vue du banc de vase et de la progression de la mangrove. Pose d’une pancarte sur site pour l’inauguration de la Station de Recherche de l’Ouest Guyanais

Installation des nouveaux locaux de l’Agence Française de la Biodiversité Mercredi 25 juillet Entretien avec Pedro Duque, ministre espagnol des Sciences, de l’Innovation et des Universités.

Décollage Ariane VA244

Visite du chantier de l’ELA4 d’Ariane 6, présentation par le CNES et ArianeGroup

Visite du S5 et visibilité BepiColombo, présentation par l’ESA.

Visite de la station sol Galileo, présentation par la Commission européenne.

Entretien avec Mme Elizabeta Bienkoswka, Commissaire européenne.

Séparation et acquisition des satellites

Discours de la Commissaire européenne

Discours du ministre espagnol des Sciences, de l’Innovation et des Universités

Discours de Frédérique Vidal

Signature de la convention Phèdre 2

Visite d’Ecofog : présentation des projets liés au bois, reboisement des sites orpaillés Ecofog

Herbier de l’Institut de recherches pour le développement

Visite de l’Institut de recherches pour le développement