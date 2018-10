Remaniement ministériel : Castaner à l’Intérieur, Girardin conserve l’Outre-mer

Attendue depuis la semaine dernière suite à la démission le 3 octobre du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb , la composition du gouvernement Edouard Philippe III a finalement été annoncée ce mardi matin. Le nouveau gouvernement comprend 34 membres (hors Premier ministre) dont 15 personnes issues de la société civile.

C’est sans surprise qu’Annick Girardin conserve sa fonction à l’Outre-mer. La ministre participera notamment ce jeudi à l’installation du groupe de travail consacré à France Ô sur la sellette.

Le patron de la République en Marche, Christophe Castaner (photo de Une), jusqu’alors secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement, est nommé ministre de l’Intérieur.

Franck Riester, député (Agir) de Seine-et-Marne, devient ministre de la Culture et de la Communication, en remplacement de Françoise Nyssen.

Didier Guillaume, sénateur de la Drôme, prend la tête du ministère de l’Agriculture à la place de Stéphane Travert.

Quant à l‘ex secrétaire d’État à la Transition énergétique Sébastien Lecornu, il a été nommé secrétaire d’Etat auprès de Jacqueline Gourault, la nouvelle ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales.

Le Conseil des ministres se réunira ce mercredi 17 octobre à 10h.

Voici les nominations :

Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse ;

Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur ;

Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales ;

Franck RIESTER, ministre de la Culture ;

Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ;

Marc FESNEAU, ministre auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement ;

Sébastien LECORNU, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargé des collectivités territoriales ;

Julien DENORMANDIE, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargé de la ville et du logement ;

Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations ;

Emmanuelle WARGON, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;

Christelle DUBOS, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé ;

Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics ;

Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances ;

Gabriel ATTAL, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse ;

Laurent NUNEZ, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur.