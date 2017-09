Les nouveaux sénateurs ultramarins

Sur les 171 sièges de sénateurs à renouveler ce dimanche 24 septembre, 14 étaient à pourvoir dans six départements et collectivités d’Outre-mer: Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon. Ces élections sénatoriales ne concernaient pas la Guyane. Voici les nouveaux sénateurs des Outre-mer, élus comme dans l’Hexagone pour six ans par les grands électeurs – conseillers municipaux, départementaux, régionaux.

A l’image du premiers revers subit par La République en Marche (LREM) au niveau national avec seulement 24 sénateurs issus de ses rangs à l’issue des élections sénatoriales de ce dimanche, seuls deux sénateurs investis par LREM ont été élus sur les 14 sièges à pourvoir dans les Outre-mer.

Il s’agit tout d’abord de Dominique Théophile, élu sénateur – au scrutin proportionnel – en Guadeloupe. Ce département, touché par le cyclone Maria et qui est traversé à présent par une polémique sur l’arrêté de catastrophe naturelle, a deux autres nouveaux sénateurs : Victorin Lurel (PS), ancien ministre des Outre-mer, ancien député, ancien président de région, et Victoire Jasmin (PS), première adjointe de la commune de Morne-à-l’eau.

La Martinique, où le vote a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, sera représentée par deux sénateurs: Maurice Antiste (DVG), réélu pour six ans, et Catherine Conconne (DVG), première femme martiniquaise à accéder au Sénat.

A Mayotte, deux sièges étaient à pouvoir au scrutin majoritaire. Ils ont été raflés par Thani Mohamed Soilhi, investi par La République en Marche et réélu, et Hassani Abdallah.

En Nouvelle-Calédonie, où l’élection s’est aussi tenue au scrutin majoritaire, deux sièges étaient à pourvoir: Gérard Poadja (UDI) a été élu et Pierre Frogier (LR) réélu.

A la Réunion, le scrutin s’est déroulé à la proportionnelle et quatre sièges étaient en jeu. Michel Dennement (DVG) a été élu, à l’instar de trois candidats étiquetés Liste Union de la droite (LUD): il s’agit de Nassimah Dindar, Jean-Louis Lagourgue et Viviane Malet.

Enfin, dans la collectivité de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, un siège était à pouvoir. Stéphane Artano, président du Conseil territorial, siégera désormais au Sénat.