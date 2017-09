La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, en Guyane ce dimanche

Après un déplacement aux Antilles françaises au chevet des sinistrés de l’ouragan Irma qui a dévasté Saint-Martin, la ministre des Outre-mer Annick Girardin sera en Guyane à partir du dimanche 17 septembre et jusqu’au mardi 19 septembre. Un déplacement de 48h sur le territoire guyanais « pour présider le comité local de suivi de l’accord de Guyane » a annoncé ce vendredi par voie de presse le ministère des Outre-mer.

« Après un premier bilan mi-juillet, la ministre fera un second point d’étape sur l’avancée des mesures engagées depuis six mois par le gouvernement en faveur de la Guyane. Les échanges porteront aussi sur tous les autres sujets qui préoccupent les élus et les citoyens guyanais. A l’occasion de son déplacement, et à quelques semaines du lancement des assises des Outre-mer, la Ministre échangera avec les élus du territoire, les services de l’État et notamment les forces de sécurité, des associations et des collectifs citoyens, les acteurs économiques et sociaux, des représentants des populations autochtones » précise le communiqué.