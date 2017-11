En Marche en Guyane, une coquille vide ?

Aucun référent désigné «avant la fin de l’année» contrairement aux autres départements et collectivités d’Outre-mer, aucun comité local structuré, le parti présidentiel La République En Marche (LREM) est aux abonnés absents en Guyane. Fondé par l’ancien secrétaire général adjoint de l’Elysée et ancien ministre de l’Economie Emmanuel Macron en septembre 2016 pour battre la campagne des présidentielles, le mouvement En Marche s’était positionné aussi sur ce bout d’Amazonie française qu’est la Guyane. Un comité de soutien animé par l’avocat Akim El Allaoui et présent sur les réseaux sociaux «pour communiquer avec les adhérents» voyait le jour a expliqué ce dernier…