L’OIN en marche

Le décret validant l’inscription de neuf communes et trois des quatre intercommunalités de Guyane dans l’opération d’intérêt national est paru. L’Epag ouvrira les réflexions pour la signature de trois contrats d’intérêts nationaux « au premier trimestre 2017 » pour une contractualisation « au 3e trimestre 2017 en fonction des échéances présidentielles ». Le décret validant l’inscription de neuf communes (toutes celles de la CACL, Saint-Laurent, Mana et Kourou) et de trois intercommunalités (toutes, sauf l’Est) de Guyane parmi les opérations d’intérêt national (OIN) est paru au Journal officiel le 14 décembre 2016. Il a été signé par le premier ministre Bernard Cazeneuve et la…