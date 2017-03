L’inauguration du pont de l’Oyapock au programme de Ségolène Royal

Comme nous l’annoncions sur Guyaweb du 23 février Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, sera en visite officielle en Guyane du 16 au 18 mars. Après sa tournée antillaise et à quelques semaines de la fin du quinquennat hollandais, la présidente de la Cop 21, Ségolène Royal présidera la Conférence de la convention de Carthagène en Guyane qui réunit 25 Etats de la mer Caraïbe pour la protection de la biodiversité. Le clou de sa visite sera marqué par l’inauguration du pont de l’Oyapock, samedi 18 mars.

Au programme de son déplacement marathon, il sera question de l’adoption de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Guyane, d’annoncer un nouveau soutien financier pour les territoires – Rémire-Montjoly, Saint-Georges, Matoury, Roura, Parc régional de Guyane, Communauté des communes de l’Ouest guyanais et la Coomunauté des communes de l’Est guyanais – à énergie positive pour la croissance verte.

De célébrer les dix ans du Parc amazonien lancé lors du Sommet de Rio en 1992 avec Ségolène Royal, puis rencontrer les chefs coutumiers amérindiens et bushinengués. Ségolène Royal fera une allocution lors de la Conférence de la convention de Carthagène suivi de l’adoption de l’appel de Guyane afin d’accélérer la préservation et la valorisation de la biodiversité de la zone Caraïbe.

Un évènement attendu sera sans nul doute l’échange sur les enjeux climatiques avec la communauté scientifique, universitaires, étudiants, lycéens, ONG et associations. Le projet de la mine industrielle porté par un consortium russo-canadien NordGold/Columbus Gold n’est pas inscrit au programme officiel néanmoins il sera certainement « Or de question » d’y faire l’impasse lors des échanges…

Le lendemain, direction l’Est, pour un déplacement à Saint-Georges de l’Oyapock afin d’inaugurer (enfin) – mais sans le chef de l’Etat François Hollande – le pont reliant le Brésil et terminé depuis 2011 ! Sa visite officielle se clôturera par des échanges avec les acteurs de la filière bois à la scierie de St-Georges.

La convention de Carthagène comprend trois protocoles :

• Protection des habitats et des espèces sauvages (SPAW) ;

• Lutte contre les pollutions d’origine terrestre et déversées dans la mer (LBS) ;

• Renforcement des mesures pour prévenir et répondre aux risques de marées noires (Oil Spill).