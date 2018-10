L’Europe, loin des yeux loin du cœur

Entre 2014 et 2020, la Guyane recevra plus de 600 millions d’euros de la part de l’Europe via différents fonds. Des subventions qui servent autant dans le futur écoquartier de Rémire-Montjoly que dans le secteur primaire, les routes ou dans le monde associatif. Une manne financière essentielle alors que les budgets étatiques vers les collectivités territoriales baissent continuellement. Pour autant, les futures élections européennes du 26 mai 2019 ne passionnent pas grand monde chez nous. L’Europe et la France ont beau répéter leur slogan faisant de la Guyane la tête de pont de l’Union européenne en Amérique du sud, les…