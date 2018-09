Le programme de Belloubet et Girardin en Guyane

Annick Girardin, ministre des outre-mer et Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice, se rendront sur le territoire guyanais du 1er au 4 septembre.

Ce déplacement sera orienté autour des questions de « sécurité et justice, d’éducation et de coopération transfrontalière avec le Suriname et le Brésil », indique le communiqué de la préfecture.

Mardi 4 septembre, en clôture de ce déplacement, les deux ministres participeront au Comité local de suivi du Plan d’Urgence pour la Guyane afin de faire un point sur « l’état d’avancement des mesures et évoquer la suite des Assises des outre-mer et du Livre Bleu présenté au Président de la République le 28 juin dernier » précise la préfecture.