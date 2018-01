Bien qu’il n’ait aucune attache dans la deuxième circonscription de Guyane, le maire de Roura et président de l’Association des maires de Guyane David Riché a annoncé s’y présenter pour les élections législatives partielles.

La candidature du maire de Roura, annoncée ce mercredi et qui sera officialisée ce jeudi à Papaïchton selon Guyane 1ère, vient confirmer une rumeur qui circulait depuis plusieurs jours.

Lors des élections législatives de 2017 le maire de Roura, commune de la première circonscription de Guyane, avait annoncé sa candidature dans cette même circonscription, avant finalement de renoncer suite aux mouvements sociaux pour se « recentrer sur son mandat local ». Cette fois-ci il brigue un siège de député en se parachutant dans la deuxième circonscription où les enjeux politiques et économiques sont importants.

On pense notamment au projet de la Montagne d’or situé dans l’Ouest guyanais et dont David Riché affirme qu’il « faut arrêter d’en faire une montagne ». L’arrivée de Vaval à Roura samedi dernier s’est d’ailleurs faite à bord d’un hélicoptère tagué du logo de la Montagne d’or…

Si le parachutage de David Riché est considéré comme « contraire aux traditions politiques guyanaises» par Jean-Philippe Dolor, ancien directeur de campagne de Lenaïck Adam, ancien président des jeunes du Parti Socialiste Guyanais et qui se dit « résolument opposé à la candidature de M. David Riché, non électeur de la deuxième circonscription », force est de constater que la candidature du maire de Roura dans cette deuxième circonscription de Guyane est bel et bien légale.

En effet les députés ne sont pas des élus locaux, mais des élus nationaux. Et selon le code électoral, peuvent être candidats à une élection législative « tous les électeurs en pleine possession de leurs droits civiques ayant 18 ans révolus. Aucune obligation de domicile n’est requise». Dès lors on parle de « parachutage » lorsque le candidat se présente dans une circonscription où il n’habite pas.

Pour l’heure, cinq postulants ont donc officialisé leur candidature pour les élections législatives partielles qui se dérouleront au mois de mars prochain.

Outre David Riché, il s’agit de Davy Rimane sans étiquette et soutenu par le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon (Guyaweb du 10/01/2018) Lenaïck Adam, conseiller territorial de la majorité, qui a perdu son siège de député en raison de l’annulation des élections législatives; de Richard Joigny, battu au premier tour (5,79%) et qui se représente sous les couleurs du Parti Progressiste Guyanais (PPG) fondé par Jean-Marie Taubira; et enfin de José Makébé, candidat centriste.

Photo de Une : Le village de Boniville rattaché à Papaïchton commune de la 2e circonscription de Guyane