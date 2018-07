Le lancement d’Ariane en direct et sur écran géant

Prévu au Centre Spatial Guyanais ce mercredi 25 juillet à 08h 25mn 01s, le vol Ariane 244 devant mettre sur orbite 4 satellites de la constellation Galileo sera retransmis en direct et sur écran géant à Cayenne et à Kourou.



« Pour ce troisième lancement de l’année 2018, petits et grands sont attendus sans invitation à partir de 07h25 pour des animations gratuites et ludiques » sur la place des Amandiers à Cayenne tandis qu’à Kourou « le site Carapa sera ouvert dès 06h25 » fait savoir le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).

« La vidéotransmission du lancement démarrera à 08h00 avec une présentation de la préparation du lanceur Ariane 5 et de ses passagers, au Centre Spatial Guyanais. Ces images laisseront ensuite place au décollage et au suivi du vol jusqu’à la séparation des charges utiles ».

Pour ceux qui ne pourraient se déplacer, le vol Ariane 244 sera également retransmis en direct sur le site internet du CNES : www.cnes-csg.fr

Sur fond d’affaire Benalla, deux ministres actuellement en Guyane doivent assister au lancement d’Ariane 5 ce mercredi 25 juillet: il s’agit de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et de Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.