L’amour est dans l’aprÃ¨s

Rodolphe Alexandre assure que la CTG s’efforce d’engager les paiements européens au monde agricole, bloqués par des lacunes « informatiques ». Face au reproche d’avoir éjecté Gabrielle Nicolas, ex-déléguée à l’agriculture, le président de la CTG affirme, sans plus de détails, que les promesses de campagne seront tenues. Rodolphe Alexandre répond (réponse très technique, que les intéressés pourront lire ici) à la pétition signée par plus de 150 exploitants, ouvriers et techniciens agricoles qui réclamaient des comptes quant à l’éjection de Gabrielle Nicolas de son poste de vice-présidente déléguée à l’agriculture et aux retards des versements européens (Guyaweb du 09/12/16)….