La commission des lois juge anti-constitutionnels les amendements Berthelot

La bataille politique va bon train et Chantal Berthelot, relais du PS en Guyane est de la partie. Dans un communiqué de presse, aux tournures engagées comme jamais, la députée assène au parti « Les Républicains » un coup de pelle bien senti. Elle définie ses opposants politiques comme de francs camarades de « l’orpaillage illégal » et des concasseurs du plan Harpie. De sources concordantes, les amendements gênent la Chancellerie. Mercredi, depuis « Maripa-Soula », la députée Chantal Berthelot a « dénonc[é] fermement les mesures de protection de l’orpaillage illégal en Guyane proposées et adoptées au Sénat par Les Républicains (…) sous l’impulsion du sénateur…