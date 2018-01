Internet fixe : 40 millions d’euros pour la Guyane

Interpellé par le sénateur Antoine Karam (apparenté LREM) sur le sujet d’actualité de la fin des zones blanches en Outre-mer et particulièrement en Guyane (Guyaweb du 23 janvier), le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, a annoncé mardi devant le Sénat que pour la couverture en internet fixe en Guyane, » une enveloppe supplémentaire de 40 millions a été actée et va être dégagée » tout en précisant que « 90 millions d’euros de subventions de l’État sont déjà engagés pour soutenir la couverture en internet fixe sur les territoires ultramarins. »

Une couverture de qualité généralisée

Le ministre de la Cohésion des territoires a confirmé que concernant la téléphonie mobile « les opérateurs ne sont pas identiques, ils utilisent des fréquences différentes avec des calendriers adaptés, sont soumis à des obligations distinctes du territoire. »

« Un travail est en cours avec l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ndlr) pour identifier les besoins spécifiques et des outils adaptés et pour arriver à une couverture de qualité généralisée dans le même calendrier (dès 2020, ndlr) que le territoire hexagonal » a t-il promis et a il annoncé réunir « prochainement les collectivités, les opérateurs concernés pour préciser la feuille de route et voir comment les futures attributions de fréquence Outre-mer peuvent constituer un outil pertinent pour renforcer les obligations des opérateurs mobiles » , ce qui sera « inscrit dans les Assises de l’Outre-mer ».

Sur l’enjeu des cartes de couverture, Jacques Mézard a déclaré que « les opérateurs seront tenus dans les territoires ultra-marins à compter de juillet 2018 de publier sur leurs sites les cartes de couverture de leur service mobile pour avoir la même transparence sur le niveau et le rythme d’équipements ».

En effet les habitants des territoires ultramarins pourront consulter la couverture mobile dans leur commune sur le site dédié www.monreseaumobile.fr qui intégrera dès juillet 2018 les données outre-mer.