DÃ©bat autour du fonds d’urgence

La députée Chantal Berthelot (apparentée PS) et les sénateurs PS, Georges Patient et Antoine Karam, reprochent au gouvernement d’avoir revu à la baisse le fonds d’urgence envisagé pour la Guyane pour compenser le versement du RSA par la CTG. La ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, estime au contraire que l’aide est conséquente. Plus globalement, le financement du revenu de solidarité active (RSA) en France continue à faire débat. Alors que l’Assemblée nationale et le Sénat ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2016, ce qui s’est traduit par un rejet…