Coopération régionale : deux accords signés entre la France et le Suriname

Lors de son déplacement en Guyane du 1erau 4 septembre la ministre des Outre-mer, Annick Girardin s’est rendue à Albina pour signer avec la ministre des Affaires étrangères du Suriname, Ydlik Pollack-Beighle, une convention pour la construction du nouveau bac de Saint-Laurent-du-Maroni et un « accord-cadre d’amitié » entre la France et le Suriname. Un nouveau bac international « à grande capacité » Ce bac est doté d’un « budget global d’environ cinq millions d’euros » dont « 600 000 euros pris en charge par la CTG », « 700 000 par le Suriname aidé par l’Europe » et le reste financé « par les fonds européens (FEDER) » selon le président de la Collectivité Territoriale de…