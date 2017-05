Collomb à l’Intérieur, Bayrou à la Justice, Hulot à l’Ecologie, Girardin à l’Outre-mer, voici la liste du Gouvernement Philippe

Après un report de 24h, pour des raisons de «vérifications sur la situation fiscale des futurs ministres et d’éventuels conflits d’intérêts», le Gouvernement Edouard Philippe, premier du quinquennat Emmanuel Macron a finalement été dévoilé ce mercredi à 15h à Paris.

Ce nouveau Gouvernement issu de 50% de la société civile a été annoncé par Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée (ancien directeur de cabinet de Macron à Bercy). La parité est respectée soit 11 femmes et 11 hommes dans le gouvernement Edouard Philippe composé de 18 ministres et de quatre secrétaire d’état. Parmi les grands ministères régaliens, celui de la Transition écologique et Solidaire représenté par Nicolas Hulot, qui a finalement accepté ce ministère après avoir refusé les sollicitations de Hollande, Sarkozy et Chirac.

Les passations de pouvoirs se dérouleront dès 16h ce mercredi et le premier Conseil des ministres est fixé ce jeudi à 11h de Paris.

Voici la liste du Gouvernement Edouard Philippe dressée par Alexis Kohler :

Gérard Collomb (PS, maire de Lyon), ministre de l’Intérieur

Nicolas Hulot (Ecologiste, société civile), ministre d’Etat, de la transition Ecologique et Solidaire

François Bayrou (Modem), ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Sylvie Goulard (LREM, députée européenne), ministre des Armées

Jean-Yves Le Driand (PS, ministre de la Défense sortant), ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Richard Ferrand (LREM, député, Secrétaire général d’En Marche !), ministre de la cohésion des territoires

Agnès Buzyn (Médecin, société civile) ministre des Solidarités et de la Santé

Françoise Nyssen (PDG des éditions Actes Sud, société civile), ministre de la Culture

Bruno Le Maire (LR, député), ministre de l’Economie

Muriel Pénicaud (directrice de Business France, société civile), ministre du Travail

Jean-Michel Blanquer (ancien Recteur de Guyane, 2004-2006), ministre de l’Éducation

Jacques Mézard (PRG, sénateur), ministre de l’Agriculture

Gérald Darmanin (LR, maire de Tourcoing), ministre de l’Action et des comptes publics

Frédérique Vidal (présidente de l’Université Nice Sophia Antipolis, société civile), ministre de l’Enseignement supérieur

Annick Girardin (ministre sortante de la Fonction publique), ministre des Outre-mer

Laura Flessel (Guadeloupéenne, championne olympique d’escrime), ministre des Sports

Elizabeth Borne (présidente de la RATP, société civile), ministre des Transports

Marielle de Sarnez (Modem, eurodéputée), ministre chargée des affaires européennes

Les secrétaires d’Etat

Christophe Castaner, (LREM, député), secrétaire d’Etat chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement

Marlène Schiappa (LREM, présidente de l’association « Maman travaille », société civile), secrétaire d’Etat chargée de l’Égalité femmes-hommes.

Sophie Cluzel (présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap (FNASEPH), société civile), secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées

Mounir Mahjoubi, (LREM, ancien président du Conseil national du numérique (CNNum), en charge de la campagne numérique d’Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, il devient le secrétaire d’Etat chargé du Numérique