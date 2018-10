Nouvelle-Calédonie : sur la côte Est, au plus près du peuple kanak

Archipel tropical isolé dans le Pacifique sud, territoire français à proximité relative de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, la Nouvelle-Calédonie est à un tournant de son histoire. Dans quelques jours, le 4 novembre prochain, ceux de ses 280 000 habitants qui sont inscrits sur la liste électorale spéciale voteront pour décider si leur pays reste rattaché à la France ou au contraire accède à la pleine souveraineté et à l’indépendance. Guyaweb a décidé de raconter cette histoire au plus près des communautés qui font ce pays, et notamment des Kanak, la deuxième communauté autochtone de France, avec les peuples premiers…