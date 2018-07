De l’Amazone au Pacifique, les peuples autochtones face à la mine

En Guyane, le long du fleuve, l’opposition des peuples premiers au projet de la Montagne d’Or est plus organisée et plus déterminée de semaine en semaine. En Nouvelle-Calédonie, où la ressource minière est exploitée de façon industrielle et massive depuis très longtemps, le peuple autochtone, les Kanak, ont un rapport beaucoup plus ambigu à l’exploitation intensive du sol et de ses richesses. Quel que soit l’endroit où la mine est creusée et exploitée, les peuples autochtones font face à la même difficile équation : faut-il laisser des groupes étrangers porter atteinte à l’environnement au nom du développement économique et de l’emploi ?…