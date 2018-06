Nicolas Hulot « soulagé qu’un député de la Guyane ne cède pas spontanément aux miroirs aux alouettes »

Ce mercredi devant l’Assemblée et répondant aux questions du député Gabriel Serville sur le projet de la Montagne d’Or, le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a réaffirmé sa position contre ce projet en estimant qu’il y avait « intérêt à remettre à plat » ses impacts environnementaux et ses bénéfices économiques. Gabriel Serville, député de la 1ère circonscription de Guyane, est donc monté au créneau sur le projet controversé de la Montagne d’Or en interpellant Nicolas Hulot ce mercredi 13 juin devant l’Assemblée Nationale sur les « désastres écologiques, sanitaires et économiques » qui pourraient se cacher derrière « les annonces mirobolantes »…